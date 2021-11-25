Врач Байдена заявил, что удаленный у президента полип оказался потенциально предраковым

Удаленный у президента США Джо Байдена полип идентифицировали как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование. Об этом рассказал лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор.

«У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип. Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», - сообщил О'Коннор.

Также врач добавил, что идентифицированная аденома не требует в настоящее время дальнейшего вмешательства, передает РИА Новости. Отмечается, что по итогам медобследования, состояние здоровья Байдена позволяет без всяких ограничений исполнять рабочие обязанности.

Ранее Байден провел медицинскую процедуру под наркозом, которая, по его словам, прошла успешно. Сообщалось, что президент США прошел плановую процедуру колоноскопии. Позже О'Коннор заявил, что у американского лидера усилился кашель и ухудшилась походка. Также врач сообщил, что Байден страдает от дивертикулеза - «болезни пенсионеров», которую у него обнаружили несколько лет назад.