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«Болезнь пенсионеров»: врач Байдена подтвердил его диагноз

Иван Линдеманн
04:55 20.11.2021
Девятнадцатого декабря президент проходил процедуру, связанную с профилактикой этого недуга.
«Болезнь пенсионеров»: врач Байдена подтвердил его диагноз
© Фото: Oliver Contreras globallookpress
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Лечащий врач президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена назвал диагноз главы государства. Согласно отчету Кевина О'Коннора, Байден страдает от дивертикулеза.

Дивертикулез, известный как «болезнь пенсионеров», был обнаружен у американского лидера несколько лет назад. Девятнадцатого декабря он проходил процедуру, связанную с профилактикой этого недуга.

После исследования здоровья Джо Байдена медики пришли к выводу, что он способен исполнять обязанности главы государства и является достаточно энергичным человеком. Вместе с тем врачи заявили, что у Байдена ухудшилась походка и усилился кашель

Ранее стало известно, что врачи лечат Байдена от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

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