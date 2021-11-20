«Болезнь пенсионеров»: врач Байдена подтвердил его диагноз

Лечащий врач президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена назвал диагноз главы государства. Согласно отчету Кевина О'Коннора, Байден страдает от дивертикулеза.

Дивертикулез, известный как «болезнь пенсионеров», был обнаружен у американского лидера несколько лет назад. Девятнадцатого декабря он проходил процедуру, связанную с профилактикой этого недуга.

После исследования здоровья Джо Байдена медики пришли к выводу, что он способен исполнять обязанности главы государства и является достаточно энергичным человеком. Вместе с тем врачи заявили, что у Байдена ухудшилась походка и усилился кашель

Ранее стало известно, что врачи лечат Байдена от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.