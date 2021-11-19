Байден рассказал о своем состоянии после процедуры под наркозом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о своем состоянии после медицинской процедуры в пятницу. По словам американского лидера, она прошла прекрасно.

«У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», - передает РИА Новости заявление Байдена перед журналистами пула Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после процедуры. По ее словам, он был в хорошем расположении духа и поговорил с вице-президентом Камалой Харрис, которая временно исполняла его обязанности, пока он был под наркозом.

Сообщалось, что президент Байден прошел плановую процедуру колоноскопии. Белый дом пообещал позднее опубликовать полный отчет о состоянии здоровья главы государства.