Врач Байдена заявил, что у президента усилился кашель и ухудшилась походка

У президента США Джо Байдена усилился кашель и ухудшилась походка. Главу государства лечат от ряда хронических заболеваний, рассказал его лечащий врач Кевин О’Коннор.

По словам О’Коннора, президент достаточно здоров, чтобы исполнять свои обязанности без каких-либо ограничений и послаблений. В меморандуме для Белого дома по итогам всестороннего обследования врач назвал Байдена «активным 78-летним мужчиной».

О’Коннор отметил, что в последнее время Байден стал чаще прочищать горло, что требует более детального исследования. Его походка с прошлого года стала «ощутимо более негибкой», добавил доктор.

Врачи лечат Байдена от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног, передает РИА Новости. Незадолго до его 79-го дня рождения (20 ноября) его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, проверили его зубы и зрение.

Ранее Байден рассказал, как чувствует себя после колоноскопии под наркозом, которая входила в его плановый медицинский осмотр в центре ВМС США Уолтера Рида.