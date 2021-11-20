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Врач Байдена заявил, что у президента усилился кашель и ухудшилась походка

Анна Касаткина
02:13 20.11.2021
Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии и небольшой сенсорной невропатии ног.
Врач Байдена заявил, что у президента усилился кашель и ухудшилась походка
© Фото: Chris Kleponis globallookpress
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У президента США Джо Байдена усилился кашель и ухудшилась походка. Главу государства лечат от ряда хронических заболеваний, рассказал его лечащий врач Кевин О’Коннор.

По словам О’Коннора, президент достаточно здоров, чтобы исполнять свои обязанности без каких-либо ограничений и послаблений. В меморандуме для Белого дома по итогам всестороннего обследования врач назвал Байдена «активным 78-летним мужчиной».

О’Коннор отметил, что в последнее время Байден стал чаще прочищать горло, что требует более детального исследования. Его походка с прошлого года стала «ощутимо более негибкой», добавил доктор.

Врачи лечат Байдена от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног, передает РИА Новости. Незадолго до его 79-го дня рождения (20 ноября) его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, проверили его зубы и зрение.

Ранее Байден рассказал, как чувствует себя после колоноскопии под наркозом, которая входила в его плановый медицинский осмотр в центре ВМС США Уолтера Рида.

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