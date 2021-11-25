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Врач заявил, что Россия выходит на плато четвертой волны COVID-19

Кира Тило
03:34 25.11.2021
По сравнению с прошлой осенью, показатели заражений меньше, но сейчас бьются все рекорды по летальным исходам, отметил эксперт.
Врач заявил, что Россия выходит на плато четвертой волны COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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В России четвертая волна коронавируса еще не идет на спад, но уже выходит на стабильное плато. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Четвертая волна не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато. Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие "растворились" среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших. Вот почему коронавирус распространяется не так активно и происходит замедление темпов заболеваемости», - рассказал Поздняков.

По словам врача, выводы делаются на основе количества выявленных случаев, а не по уровню смертности.

«Дело в том, что при COVID-19 летальный исход может наступить не быстро, и это будут люди, которые тяжело заболели 2-3 недели назад», -  пояснил Поздняков.

По мнению эксперта, если бы люди активнее вакцинировались и следовали ограничениям, количество заражений не повысилось бы до таких уровней.

«Нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась только благодаря действию людей. Скорее наоборот, если бы люди вели себя более сознательно и активнее вакцинировались раньше, то темпы заболеваемости не повысились бы до этих уровней и начали бы снижаться быстрее», - подчеркнул эксперт.

Также врач рассказал, что по сравнению с прошлой осенью, показатели заражений меньше, но сейчас бьются все рекорды по летальным исходам.

«Эту волну мы прошли тяжело, в целом, не легче, чем предыдущую, летнюю. Благо, отечественная система здравоохранения была готова, однако тяжесть волны отрицать нельзя. По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам», -  цитирует Позднякова РИА Новости.

Накануне правительство РФ обсудило новые средства борьбы с COVID-19. Благодаря принятым властями мерам по всей стране заболеваемость удалось снизить. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - сразу на 35%. Также стало известно об успехах новых российских препаратов от коронавируса - назального «Спутника V» и детской вакцины.

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