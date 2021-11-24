Правительство обсудило новые средства борьбы с COVID-19

Совещание Владимира Путина с правительством хотя и было посвящено решению социальных вопросов, президент начинает с темы коронавируса. Благодаря принятым властями мерам по всей стране заболеваемость удалось снизить. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - сразу на 35%. В аутсайдерах - Новгородская, Амурская и Томская области, Хабаровский край и Республика Крым. Там новых случаев регистрируют больше, чем в других регионах.

При этом добиться снижения уровня смертности пока не удалось. Каждый день из-за COVID-19 из жизни уходят по 1 200 человек.

«Преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше, и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете, и, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Главным условием достижения коллективного иммунитета по-прежнему остается прививка. И здесь ситуация как температура по больнице - везде разная.

На Северном Кавказе, в Томской области и на Камчатке уровень вакцинации не превышает 36%. План в 80% выполнили или почти выполнили в Туве, Карелии, Липецкой области, на Чукотке, в Севастополе и, конечно, в двух столицах. Наблюдение за переболевшими показывает, что коронавирус вызывает серьезные осложнения дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы. У тех, кто переболел, возникает риск сахарного диабета и ишемической болезни сердца.

Существенно выше, чем в первую или вторую волну, и доля переболевших детей. Татьяна Голикова рассказывает, что уже сегодня будет зарегистрирована новая вакцина «Спутник М» для подростков от 12 лет.

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет... Нам тоже нужно над этим подумать», - отметил Путин.

Также Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата о вакцинации до одного года - для тех, кто уже переболел. Сейчас этот срок не превышает шести месяцев. Об испытаниях назальной формы вакцины - когда «Спутник» в виде специального порошка вводится через нос - Владимиру Путину рассказал премьер Михаил Мишустин. Тем более что президент на встрече с замдиректора центра Гамалеи Денисом Логуновым сам изъявил желание стать добровольцем и уже прошел процедуру.

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», - сказал президент.

Говоря о вакцинации, Владимир Путин приводит в пример Вооруженные силы.

«Для того чтобы нам достичь общего нужного уровня защиты иммунитета, нужно первую фазу пройти - вакцинацию, с тем чтобы своевременно приступить к ревакцинации, тогда люди будут защищены так, как это имеет место в Вооруженных силах. Там у нас порядок», - сказал глава государства.

На борьбу с распространением COVID-19 в ближайшее время будет выделено еще 89 миллиардов рублей. К возможному всплеску заболеваемости необходимо подготовиться. И прежде всего сделать прививку.