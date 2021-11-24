Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Правительство обсудило новые средства борьбы с COVID-19

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
18:15 24.11.2021
В ходе заседания правительства РФ стало известно об успехах новых российских препаратов от коронавируса - назального «Спутника V» и детской вакцины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-лужба президента РФ
Читайте нас на:

Совещание Владимира Путина с правительством хотя и было посвящено решению социальных вопросов, президент начинает с темы коронавируса. Благодаря принятым властями мерам по всей стране заболеваемость удалось снизить. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - сразу на 35%. В аутсайдерах - Новгородская, Амурская и Томская области, Хабаровский край и Республика Крым. Там новых случаев регистрируют больше, чем в других регионах.

При этом добиться снижения уровня смертности пока не удалось. Каждый день из-за COVID-19 из жизни уходят по 1 200 человек.

«Преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше, и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете, и, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации», - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Главным условием достижения коллективного иммунитета по-прежнему остается прививка. И здесь ситуация как температура по больнице - везде разная.

На Северном Кавказе, в Томской области и на Камчатке уровень вакцинации не превышает 36%. План в 80% выполнили или почти выполнили в Туве, Карелии, Липецкой области, на Чукотке, в Севастополе и, конечно, в двух столицах. Наблюдение за переболевшими показывает, что коронавирус вызывает серьезные осложнения дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы. У тех, кто переболел, возникает риск сахарного диабета и ишемической болезни сердца.

Существенно выше, чем в первую или вторую волну, и доля переболевших детей. Татьяна Голикова рассказывает, что уже сегодня будет зарегистрирована новая вакцина «Спутник М» для подростков от 12 лет.

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет... Нам тоже нужно над этим подумать», - отметил Путин.

Также Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата о вакцинации до одного года - для тех, кто уже переболел. Сейчас этот срок не превышает шести месяцев. Об испытаниях назальной формы вакцины - когда «Спутник» в виде специального порошка вводится через нос - Владимиру Путину рассказал премьер Михаил Мишустин. Тем более что президент на встрече с замдиректора центра Гамалеи Денисом Логуновым сам изъявил желание стать добровольцем и уже прошел процедуру.

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», - сказал президент.

Говоря о вакцинации, Владимир Путин приводит в пример Вооруженные силы.

«Для того чтобы нам достичь общего нужного уровня защиты иммунитета, нужно первую фазу пройти - вакцинацию, с тем чтобы своевременно приступить к ревакцинации, тогда люди будут защищены так, как это имеет место в Вооруженных силах. Там у нас порядок», - сказал глава государства.

На борьбу с распространением COVID-19 в ближайшее время будет выделено еще 89 миллиардов рублей. К возможному всплеску заболеваемости необходимо подготовиться. И прежде всего сделать прививку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:33 В стране и мире
В Госдуме утвердили повышение МРОТ в 2022 году
18:01 ОПК
Видео
Эксперт рассказал, как российский модуль «Причал» расширит возможности МКС
17:41 В стране и мире
Лидер группы «Алиса» ответил на приглашение врачей посетить «красную зону»
17:01 В стране и мире
В Карелии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
18:15 В стране и мире
Видео
Правительство обсудило новые средства борьбы с COVID-19
Популярное
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.