Гинцбург: побочных эффектов после применения назальной вакцины от COVID-19 не обнаружено

Побочных эффектов после применения назальной вакцины против коронавируса не обнаружено. Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов. Эффективность нужно будет проверять», - уточнил Гинцбург.

Он заявил, что аллергики могут использовать препарат, когда обострения нет, отвечая на вопрос, может ли быть назальная вакцина опасна для них.

«Как и любой препарат - только когда стадия обострения заболевания. Когда обострения нет - пожалуйста, используйте, никаких ограничений нет», - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Накануне участие в испытаниях назальной вакцины принял президент РФ Владимир Путин. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства, Путин в тот же день занялся спортом и не ощутил побочных эффектов.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак М» получила регистрационное удостоверение в России. Сообщается, что препарат «Спутник М» выйдет на международный рынок.