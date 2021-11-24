Детская вакцина от коронавируса получила регистрацию

Российская вакцина от коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак М» получила регистрационное удостоверение в России. Об этом заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

«Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», - заявил Логунов на брифинге.

Как сообщается в Telegram-канале «Спутник V», детский препарат также выйдет на международный рынок. При этом назальная форма вакцины «Спутник V», в испытании которой принял участие президент России Владимир Путин, поступит на мировой рынок уже в 2022 году.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дети могут проходить вакцинацию исключительно с разрешения родителей или опекуна. Также она обратила внимание на высокую заболеваемость COVID-19 среди детей в России.