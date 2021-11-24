Путин привился назальной вакциной от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что привился назальной вакциной от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства. Глава государства отметил, что не испытал никаких неприятных ощущений. Решение о применении препарата он принял после снижения защитных титров.

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», - сказал президент.

По словам президента, препарат представляет собой порошок, который вдыхается через шприц в обе ноздри.

Ранее Путин на встрече с замдиректора НИЦ им. Гамалеи Денисом Логуновым заявил о решении принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса. Логунов одобрил решение, уточнив, что Путину необходимо будет подписать согласие.