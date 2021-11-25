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Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»

Кира Тило
23:25 25.11.2021
Летом стало известно о появлении грибковой инфекции - «черной плесени» - у переболевших коронавирусом.
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Инфекционное заболевание «черная плесень» в основном встречается у людей в странах с жарким и влажным климатом, но в некоторых случаях может развиться и у живущих в России. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов», - цитирует Горелова РИА Новости.

В июне в Индии вследствие резкого роста числа инфицированных COVID-19 в стране увеличилось число случаев грибковых заболеваний среди перенесших новую коронавирусную инфекцию. Так, были зарегистрированы случаи «черной», «белой» и «желтой» плесени. Позже стало известно о более чем 40 тысячах человек с подобным заболеванием.

В связи с этим ВОЗ дала рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени». По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, нужно свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев COVID-19.

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