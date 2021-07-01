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ВОЗ дала рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени»

Виктория Ивашечкина
06:30 01.07.2021
По словам Мелиты Вуйнович, нужно свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев COVID-19.
ВОЗ дала рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени»
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что организация рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжелом заболевании коронавируса

Это, по словам эксперта, необходимо для того, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с «черной плесенью».

Она объяснила, что некоторые из грибковых инфекций, которые ранее были обнаружены у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, другие же с плесенью. А она может вызывать такие инфекции, как мукормикоз и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).

«Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями», - отметила Вуйнович, передает РИА Новости.

По ее словам, нужно свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести.

Вуйнович подчеркнула, что кортикостероиды в тяжелых случаях спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции. Кроме того, она рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.

Накануне сообщалось, что более 40 тысяч человек в Индии заразились «черной плесенью».

Кроме того, зафиксировано более трех тысяч случаев летального исхода из-за «черной плесени». У 64% зараженных диагностирован диабет, 53% принимали стероидные препараты.

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