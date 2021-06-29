Более 40 тысяч человек в Индии заразились «черной плесенью» после COVID-19

Уже более 40 тысяч человек в Индии заразились «черной плесенью». Об этом заявил министр здравоохранения страны Харш Вардхана.

По словам главы ведомства, на текущий момент в Индии зафиксировано 40 845 подобных случаев. Кроме того, зафиксировано более трех тысяч случаев летального исхода из-за «черной плесени». У 64% зараженных диагностирован диабет, 53% принимали стероидные препараты, передает РИА Новости.

Ранее в Индии у пациента, переболевшего COVID-19, обнаружили новое грибковое заболевание, получившее название «зеленая плесень». Предполагается, что этот случай является первым в стране.

Пациенту удалось победить вирус, однако впоследствии он стал наблюдать у себя пугающие симптомы - кровотечения из носа, повышение температуры. Врачи предполагали, что мужчина может болеть «черной плесенью».

Но в ходе обследования было установлено, что у него «зеленая плесень» - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания. Влияние нового грибка на организм еще предстоит изучить.