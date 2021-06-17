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В Индии у перенесшего коронавирус обнаружили «зеленую плесень»

Анна Назайкина
10:37 17.06.2021
Ранее в стране выявляли «черную», «белую» и «желтую плесень».
В Индии у перенесшего коронавирус обнаружили «зеленую плесень»
© Фото: pixabay
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В Индии у пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, обнаружили грибковое заболевание «зеленая плесень». Предполагается, что этот случай является первым в стране. Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

Как уточняется, 34-летний мужчина боролся с болезнью в больнице в Индауре в течение 1,5 месяца. Инфекция поразила легкие на 90%. Пациенту удалось победить коронавирус, но впоследствии он стал наблюдать у себя кровотечения из носа, повышение температуры. Специалисты предполагали, что мужчина может болеть мукормикозом или «черной плесенью». Одна в ходе обследования было установлено, что у него «зеленая плесень» - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания. Заболевшего доставили для лечения в больницу в Мумбаи.

«Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране», - рассказала представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари.

Напомним, что вследствие резкого роста числа инфицированных COVID-19 в стране увеличилось число случаев грибковых заболеваний среди перенесших новую коронависную инфекцию. Так, были зарегистрированы случаи «черной», «белой» и «желтой плесени».

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