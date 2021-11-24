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Голикова сообщила о регистрации детской вакцины от COVID-19 в РФ

Алексей Курильченко
15:40 24.11.2021
Вакцинацию можно будет проводить только с разрешения родителя или опекуна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Сегодня Минздрав РФ зарегистрирует детскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак М» для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания правительства. Она отметила, что вакцинацию можно будет проводить только с разрешения родителя или опекуна.

«Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина "Гам-КОВИД-Вак М" центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Но также хочу обратить внимание на то, что в соответствии с федеральными законами об основах охраны здоровья граждан и об иммунопрофилактике в РФ профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного представителя несовершеннолетнего», - сообщила вице-премьер.

Голикова обратила внимание на высокую заболеваемость COVID-19 среди детей в России. Отмечается, что число заболевших несовершеннолетних существенно выше, чем в первую и вторую волну.

Ранее Голикова сообщила, что нововведения кабмина, которые заключаются в предоставлении QR-кодов при посещении общественных мест и поездках на некоторых видах транспорта, не коснутся детей и подростков младше 18 лет.

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