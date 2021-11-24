Армия Коронавирус Путин заявил, что в ВС РФ проведена вакцинация и ревакцинация В Вооруженных силах с вакцинацией от коронавируса порядок, люди чувствуют себя уверенно и несут службу, отметил глава государства. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Вооруженных силах РФ проведена вакцинация и ревакцинация, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Для того чтобы нам достичь общего нужного уровня защиты иммунитета, нужно первую фазу пройти - вакцинацию, с тем чтобы своевременно приступить к ревакцинации, тогда люди будут защищены так, как это имеет место в Вооруженных силах. Там у нас порядок», - сказал глава государства. Президент подчеркнул, что Вооруженные силы РФ надежно защищены от коронавируса и уверенно себя чувствуют. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах РФ стабилизировалась благодаря ревакцинации. Глава военного ведомства отметил, что на сегодняшний день привиты 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала. До конца года планируется повторно привить еще 253 тысячи человек. Материал подготовил Андрей Аркадьев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика