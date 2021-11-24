Путин заявил, что в ВС РФ проведена вакцинация и ревакцинация
В Вооруженных силах РФ проведена вакцинация и ревакцинация, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Для того чтобы нам достичь общего нужного уровня защиты иммунитета, нужно первую фазу пройти - вакцинацию, с тем чтобы своевременно приступить к ревакцинации, тогда люди будут защищены так, как это имеет место в Вооруженных силах. Там у нас порядок», - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что Вооруженные силы РФ надежно защищены от коронавируса и уверенно себя чувствуют.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах РФ стабилизировалась благодаря ревакцинации.
Глава военного ведомства отметил, что на сегодняшний день привиты 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала. До конца года планируется повторно привить еще 253 тысячи человек.
Материал подготовил Андрей Аркадьев