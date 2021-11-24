Ракета «Союз» с модулем «Причал» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур.

Это 19-й космический старт российских ракет-носителей и второй российский модуль, запущенный к МКС. Стыковка с Международной космической станцией, а именно с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», ожидается в пятницу, 26 ноября.

Ракета заправлена топливом на основе компонентов, в число которых входят керосин, жидкий кислород, жидкий азот и высококонцентрированная перекись водорода.

Узловой модуль «Причал» расширит возможности дополнительного наращивания российского сегмента МКС - это произойдет за счет наличия множества стыковочных узлов.

Что же до грузового корабля «Прогресс М-УМ», то он доставит на станцию более 700 килограммов полезных грузов, включая ресурсную аппаратуру, средства водоочистки и медконтроля, средства санитарно-гигиенического обеспечения, а также необходимые для технического обслуживания и ремонта инструменты и материалы. Кроме этого, на корабль погружены рационы питания.

Материал подготовил Тимур Шерзад