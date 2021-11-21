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Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовый комплекс пусковой площадки Байконура

Роман Захаров
07:19 21.11.2021
Сейчас совместный расчет космодрома проводит установку ракеты в стартовую систему.
Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовый комплекс пусковой площадки Байконура
© Фото: Роскосмос
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Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовый комплекс пусковой площадки № 31 космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, размещенном в Twitter.

«Специалисты Роскосмоса доставили ракету космического назначения Союз-2.1б / #ПрогрессМУМ (с модулем #Причал) на стартовый комплекс площадки № 31», - информирует государственная корпорация.

В данный момент, согласно сообщению, совместный расчет космодрома проводит установку ракеты в стартовую систему.

Запуск корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур запланирован на 24 ноября, 16:06 по московскому времени. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который 29 июля причалил к Международной космической станции, произойдет, как ожидается, 26 ноября.

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