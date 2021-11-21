В стране и мире Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовый комплекс пусковой площадки Байконура Роман Захаров Сейчас совместный расчет космодрома проводит установку ракеты в стартовую систему. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовый комплекс пусковой площадки № 31 космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, размещенном в Twitter. «Специалисты Роскосмоса доставили ракету космического назначения Союз-2.1б / #ПрогрессМУМ (с модулем #Причал) на стартовый комплекс площадки № 31», - информирует государственная корпорация. В данный момент, согласно сообщению, совместный расчет космодрома проводит установку ракеты в стартовую систему. Запуск корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур запланирован на 24 ноября, 16:06 по московскому времени. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который 29 июля причалил к Международной космической станции, произойдет, как ожидается, 26 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика