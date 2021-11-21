На Байконуре начался вывоз ракеты «Союз» для запуска модуля «Причал»

На космодроме Байконур начался вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента на месте событий.

Запуск корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур запланирован на 24 ноября, 16:06 по московскому времени. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который 29 июля причалил к Международной космической станции (МКС), произойдет, как ожидается, 26 ноября.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей. Помимо этого, корабль доставит на борт станции около 700 килограмм различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы.