Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Байконуре начался вывоз ракеты «Союз» для запуска модуля «Причал»

Роман Захаров
06:05 21.11.2021
Запуск корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур запланирован на 24 ноября.
На Байконуре начался вывоз ракеты «Союз» для запуска модуля «Причал»
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

На космодроме Байконур начался вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента на месте событий.

Запуск корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур запланирован на 24 ноября, 16:06 по московскому времени. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который 29 июля причалил к Международной космической станции (МКС), произойдет, как ожидается, 26 ноября.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей. Помимо этого, корабль доставит на борт станции около 700 килограмм различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.