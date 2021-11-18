Рогозин заявил об отсутствии угроз для безопасности экипажа МКС

Безопасности экипажа Международной космической станции и ее работе ничего не угрожает. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Также он рассказал, что провел встречу с делегацией NASA и переговоры с главой ведомства Биллом Нельсоном.

«Мы обсудили ситуацию, связанную со сферой наших компетенций. А сфера наших компетенций - это прежде всего безопасность и поступательное развитие МКС», - отметил гендиректор Роскосмоса.

В этот понедельник космонавты и астронавты, находящиеся на МКС, прятались от космического мусора в в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon. МКС сближалась с обломками несколько раз.

Позднее в Роскосмосе сообщили, что обеспечение безопасности экипажа МКС является главным приоритетом корпорации. Там подчеркнули, что сейчас космонавты штатно выполняют работы согласно программе полета, а орбитальные параметры станции находятся в зеленой зоне.