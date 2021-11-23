В Болгарии объявили день траура из-за ДТП с автобусом и пожара в доме престарелых

В Болгарии 24 ноября объявили днем траура после ДТП с автобусом и Северной Македонии и пожара в доме престарелых. Правительство страны выразило соболезнования всем родственникам погибших в трагедиях.

«Совет Министров принял постановление об объявлении 24 ноября 2021 года Днем национального траура в память о жертвах пожара, вспыхнувшего 22 ноября в Доме престарелых в селе Рояк, и погибших в автобусной аварии на шоссе Струма 23 ноября», - говорится на сайте правительства.

В результате ДТП в Болгарии погибли 45 человек - после столкновения автобус загорелся, а двери оказались заблокированы. При пожаре в доме престарелых погибли девять человек. На данный момент причина возгорания не установлена.