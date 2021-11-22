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В Болгарии девять постояльцев дома престарелых погибли во время пожара

Елизавета Потейчук
22:55 22.11.2021
Согласно одному из предположений, пожилые люди могли погибнуть из-за отравления угарным газом.
В Болгарии девять постояльцев дома престарелых погибли во время пожара
© Фото: pexels.com
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Директор пожарной охраны болгарской Варны Тихомир Тотев сообщил, что в результате пожара в доме престарелых погибли девять человек. Об этом он сообщил Болгарскому национальному телевидению.

«Пожар возник около 18:00, горела деревянная крыша дома престарелых на площади около 150 квадратных метров. Девять человек погибли, 48 были эвакуированы. На месте происшествия работали шесть звеньев пожарных, на данный момент огонь потушен», - рассказал Тотев.

Директор пожарной охраны предположил, что отравление угарным газом могло стать причиной гибели пожилых людей. При этом, в связи с чем могло возникнуть возгорание, установить пока не удалось.

Ранее Следственный комитет инициировал проверку по факту информации в СМИ об издевательствах над постояльцами частного дома престарелых в Мытищах. Однако следователи не нашли доказательств жестокого обращения с пожилыми людьми в учреждении.

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