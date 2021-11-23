Названа причина многочисленных жертв ДТП с автобусом в Болгарии

К многочисленным жертвам в автокатастрофе с пассажирским автобусом в Болгарии привело то, что после серьезного ДТП в автобусе оказались автоматически заблокированы двери. Как сообщил телеканал БТВ, когда автобус воспламенился, люди не смогли выбраться из него самостоятельно.

Водителем транспортного средства был гражданин Македонии. Предполагается, что он не успел разблокировать двери, сам он также погиб при возгорании.

Напомним, жертвами катастрофы стали 46 человек, среди них - 12 детей. Выжить удалось семи пассажирам - двум женщинам и пяти мужчинам. Они помещены в одну из болгарских клиник.

Страшное ДТП произошло на автомагистрали Струма на трассе София-Благоевград, туристический автобус с гражданами Македонии направлялся в Стамбул.