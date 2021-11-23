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Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии

Валентина Пескова
14:12 23.11.2021
Туристический автобус из Северной Македонии, следовавший в Стамбул, попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии.
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии
© Фото: БТА, ТРК Звезда
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес президента Северной Македонии Стево Пендаровски в связи с гибелью граждан его страны в трагическом ДТП в Болгарии.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Глава России попросил «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. На месте происшествия погибли не менее 45 человек, в том числе 12 детей, включая управлявшего машиной водителя.

Семь пассажиров автобуса - две женщины и пятеро мужчин - госпитализированы в больницу в Софии. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия.

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