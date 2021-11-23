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Оборона от COVID-19: в регионах РФ принимают новые меры по предотвращению коронавируса

Дария Сенникова
Елизавета Потейчук
18:32 23.11.2021
В различных регионах России введены разные собственные требования, призванные предотвратить распространение COVID-19. Большинство из них касается порядка внедрения системы QR-кодов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Согласно статистике оперативного штаба, в России впервые за долгое время случаев выздоровления фиксируют гораздо больше, чем случаев заболевания инфекцией. Разница составляет две тысячи человек. Так, улучшение эпидемиологической ситуации в стране происходит благодаря ряду принимаемых мер.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского для посадки на борт авиалайнера помимо обязательного набора документов, паспорта и билета, теперь требуется QR-код. Кроме того, контролеры проверяют сертификаты у граждан еще на входе в аэровокзал. Тем людям, которые не имеют QR-кода, придется сдать билеты в кассу. Сертификат также понадобится для поездок на междугородних автобусах из столицы края в определенные населенные пункты.

QR-код на данный момент доступен для тех, кто переболел коронавирусом или прошел вакцинацию за последние полгода. А Республика Чувашия - пока что единственный российский регион, где сертификат могут получить граждане, которые просто обладают высоким уровнем антител. При этом не имеет значения, обращался ли человек к врачу во время болезни или нет.

Свои правила существуют и в Югре. Жители четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, которые не имеют сертификатов, должны оставаться дома или оформлять цифровые разрешения на передвижение по улицам.

В Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе введен локдаун для непривитых. Соответственно, через приложение или сайт администрации необходимо оформлять спецпропуск.

Кроме того, система рассчитает время, которое можно провести на улице, при заполнении анкеты. Так, на посещение магазина и поход в аптеку отводится два часа. Как и на поход в аптеку. На выгул собаки и возможность добраться до места работы - час. Для поездки на дачу - пять часов. Два часа выделено для похода до больницы за экстренной медпомощью.

Проезд на общественном транспорте по QR-кодам первым в стране ввел Татарстан. Так, в транспорт за полтора дня не допустили практически две с половиной тысячи человек без сертификатов.

В столице Башкортостана QR-коды в автобусах проверяют выборочно. Система проверки кодов готова к работе и в аэропортах Крыма. Однако аналогичное с Уфой требование в регионе пока что не введено. А в Хабаровском крае войти в здания железнодорожных и аэровокзалов смогут только те, у кого имеется сертификат о вакцинации.

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