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В РФ первый регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых

Кира Тило
23:50 22.11.2021
Режим вводится с 22 ноября по 5 декабря в четырех муниципалитетах Югры.
В РФ первый регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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Для непривитых от коронавируса жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию. Об этом заявили власти региона, отметив, что режим будет действовать до 5 декабря.

«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе, за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим этот факт», - сообщает Telegram-канал «Югра.Официально» со ссылкой на власти региона.

Также известно, что до 5 декабря запрещается работать ночью заведениям общепита и фитнес-клубам. Кроме этого, приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и очное обучение в организациях допобразования.

Сообщается, что жители четырех муниципалитетов в установленные даты должны оформлять уведомления в государственной информационной системе самоконтроля «Цифровое уведомление».

За последние сутки в России установлен 35 681 новый пациент с диагнозом коронавирус. Случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. Ранее врач объяснил, почему Минздрав РФ рекомендует даже переболевшим гражданам вакцинироваться от COVID-19 несмотря на наличие высоких титров антител. 

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