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Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана упал на 20-30% после введения QR-кодов

Кира Тило
04:05 23.11.2021
С 22 ноября в регионе действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против коронавируса.
Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана упал на 20-30% после введения QR-кодов
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В общественном транспорте Татарстана пассажиропоток уменьшился на 20-30% после введения QR-кодов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта республики Андрей Егоров.

«Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом», - сказал замминистра в эфире телеканала «Россия 24».

Егоров отметил, что перевозчикам безвозмездно переданы более 2,5 тысячи смартфонов для считывания QR-кодов. Он также рассказал, что один из пассажиров брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктора. Работника транспорта осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась, добавил Егоров.

С 22 ноября в регионе действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции или о медотводе от прививки. Предъявить фальшивый QR-код также не получится - в случае выявления нарушения будет назначен серьезный штраф. 

По результатам первого дня ограничений, число пассажиров автобусов и метро снизилось - зато больше людей стало пользоваться такси, что привело к росту цен. К вечеру горожане и перевозчики адаптировались к новым мерам: пассажиры заранее готовят сертификаты, без прививки гораздо реже заходят в автобус, а перевозчики стараются не задерживаться на остановке - QR-код уже проверяют во время движения.

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