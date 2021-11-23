Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана упал на 20-30% после введения QR-кодов

В общественном транспорте Татарстана пассажиропоток уменьшился на 20-30% после введения QR-кодов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта республики Андрей Егоров.

«Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом», - сказал замминистра в эфире телеканала «Россия 24».

Егоров отметил, что перевозчикам безвозмездно переданы более 2,5 тысячи смартфонов для считывания QR-кодов. Он также рассказал, что один из пассажиров брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктора. Работника транспорта осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась, добавил Егоров.

С 22 ноября в регионе действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против коронавирусной инфекции или о медотводе от прививки. Предъявить фальшивый QR-код также не получится - в случае выявления нарушения будет назначен серьезный штраф.

По результатам первого дня ограничений, число пассажиров автобусов и метро снизилось - зато больше людей стало пользоваться такси, что привело к росту цен. К вечеру горожане и перевозчики адаптировались к новым мерам: пассажиры заранее готовят сертификаты, без прививки гораздо реже заходят в автобус, а перевозчики стараются не задерживаться на остановке - QR-код уже проверяют во время движения.