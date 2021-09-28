В Чувашии отменили очные культурно-массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19

На территории Чувашии приняли решение временно приостановить проведение культурно-массовых мероприятий, предполагающих очное присутствие населения. Такая мера была введена в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе.

Такую информацию озвучил глава республики Олег Николаев 28 сентября в эфире национального телевидения. Помимо прекращения досуговых, просветительских, спортивных, рекламных и подобных мероприятий также предполагается временно не оказывать такого рода услуги в ТРЦ, заведениях общепита и иных помещениях, в которых возможно массовое скопление посетителей.

Согласно заявлению главы Чувашии, ограничения будут актуальны до поступления особого распоряжения в случае улучшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.