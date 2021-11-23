Пакеты с ракетами: как США готовит Украину в возможному вторжению в Донбасс

Прощание, музыка, занавес. Новая фишка администрации Байдена - уход под музыку, чтобы заглушить неудобные вопросы журналистов, которые звучат как раз в конце пресс-конференций. А таковых возникает все больше. Уровень антироссийской истерии, который подняли ряд правительственных СМИ, уже выше всяких пределов. Некоторые уже напрямую обвиняют Россию в якобы подготовке к вторжению на Украину.

«Соединенные Штаты направили своим европейским союзникам разведданные и карты, свидетельствующие о наращивании российских войск и стягивании артиллерии, которые потребуются для стремительного масштабного вторжения на Украину сразу из нескольких точек в том случае, если президент России Владимир Путин примет соответствующее решение», - сообщает американское издание Bloomberg.

На своей странице Bloomberg даже публикует некий план вторжения, согласно которому Россия планирует наступление со стороны Крыма сразу сотней батальонно-тактических групп, численностью около 100 тысяч человек. В Кремле уже не раз заявляли, что Россия ни на кого нападать не собирается. А все утверждения, все ложные обвинения, лишь повод усилить американское военное присутствие вблизи российских границ.

«Идет целенаправленная информационная кампания. Для таких вбросов Bloomberg используется, скажем так, в качестве трубы. Это действительно так, это мы тоже фиксируем. Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Российскую Федерацию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Очевидно, что Запад нагнетает ситуацию. Группа боевых кораблей НАТО проводит учения в акватории Черного моря в непосредственной близости от российских территориальных вод. Разведывательные самолеты альянса ведут постоянное наблюдение за приграничной территорией.

«Понятно, что цели данной статьи Bloomberg очевидны и ясны. Первая цель – подготовить информационный фон для инициирования новых пакетов санкций против России. Политики и журналисты, скорее всего будут подавать эти санкции как превентивные действия. Уже не один год США считают, что Россия ведет гибридную войну с Западом, с США. И Украина как раз является некой серой зоной, где сталкиваются интересы Запада с Россией», - сообщил научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Новое обострение на юго-востоке Украины сейчас крайне необходимо президенту Зеленскому. Его рейтинг доверия стремительно падает, а уровень недовольства растет. Уже всем понятно, что Минские соглашения Киев выполнять не собирается, и вот здесь новая мнимая российская угроза как нельзя кстати. Эфиры украинских телеканалов заполнены тревожными заявлениями чиновников из команды Зеленского.

«Мы очень обеспокоены новостями. Украина ведет эту войну уже семь лет, но сейчас борьба особенно ожесточенная, не только из-за того, что Россия наращивает военную мощь на нашей границе, но и из-за других факторов кризиса в Европе. Когда Россия использует газ в качестве оружия, мигрантов в качестве оружия, и наращивает оружие на границе с Украиной», - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Телеканал CNN утверждает, что США серьезно обеспокоены эскалацией и готовы оказать помощь Украине, предоставив ей летальное оружие. И даже называет образцы вооружения. Идет обсуждение отправки в «Незалежную» и американских военных советников.

«Обсуждения предлагаемого пакета помощи продолжаются, поскольку Украина начала публично предупреждать о том, что вторжение может произойти уже в январе. По словам наших источников, в пакет могут входить новые противотанковые и противотанковые ракеты Javelin, а также минометы», - сообщает телеканал.

В Вашингтоне отправку противотанковых ракетных комплексов на Украину пока не подтвердили. Во всяком случае, пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки комментировать это сообщение отказалась. А вот на Украине уже во всю рапортуют о применении тех самых «Джевелинов» в Донбассе.

«На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был применен противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины применили его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться или это не запрещено", да, может», - написал в Facebook депутат Верховной рады Украины Игорь Копытин.

В СНБО Украины заявляют, что Запад готов оказать Киеву максимальную помощь, в случае российской агрессии. И очевидно уверовав в такую помощь, ВСУ проводят масштабные учения, с участием авиации и десантных подразделений, вблизи Белорусской границы.