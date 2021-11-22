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Лавров связал возможное применение Javelin на Донбассе с желанием обострить конфликт

Андрей Аркадьев
15:18 22.11.2021
По словам министра, воинственная риторика Киева указывает на желание Киева усилить конфликт в регионе и перевести его в горячую фазу.
Лавров связал возможное применение Javelin на Донбассе с желанием обострить конфликт
© Фото: Wikimedia
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В российском внешнеполитическом ведомстве ничего не знают о применении американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий Донбассе. Об этом сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Лично я не видел подобных сообщений. Но могу сказать, что если нагнетается такая воинственная риторика, это, вероятно, отражает желание Киева осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу», - сказал он.

По словам министра иностранных дел, воинственная риторика Киева указывает на его желание усилить конфликт в регионе и перевести его в горячую фазу.

Ранее в интервью изданию Military Times руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении Javelin в Донбассе. По его словам, ракетные комплексы будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar.

Ранее президента РФ Владимира Путина возмутила реакция Запада на использование Bayraktar в Донбассе. Глава государства напомнил, что запрет применения авиации над территорией Донбасса прописан в Минских соглашениях.

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