СМИ: в США думают над отправкой Украине вооружения и военной помощи

Пресса сообщила, что американская сторона раздумывает над возможностью отправки дополнительной военной помощи Украине. Согласно данным СМИ, администрация действующего президента США Джо Байдена якобы готовится принять решение относительно отправки в страну военных советников и оборудования, в том числе вооружения.

Сделать это будто бы предполагается под предлогом ответной реакции на «наращивании сил у границы» со стороны России.

В соответствии с информацией CNN, на Украину могут отправиться уже знакомые Киеву ракеты Javelin, системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger, а также минометы. Кроме того, украинцам якобы могут быть отданы вертолеты Ми-17, изначально приобретенные США у России для доставки в Афганистан.

Ранее украинские власти заявили о первом применении ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Помимо этого, по сообщению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, Киев запросил у американцев дополнительной помощи для вооруженных сил государства.