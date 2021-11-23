Шойгу утвердил дорожную карту развития военного сотрудничества с китайским коллегой
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Шойгу утвердил дорожную карту развития военного сотрудничества с китайским коллегой
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
17:36 В стране и мире
Мишустин заявил о преодолении 50% коллективного иммунитета в РФ
17:36 Армия
Шойгу утвердил дорожную карту развития военного сотрудничества с китайским коллегой
17:04 Армия
Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ РФ
17:03 В стране и мире
Мурашко рассказал, что максимальный рост тяжелых случаев заболеваний COVID-19 отмечен в девяти регионах
16:57 В стране и мире
Собянин допустил возможность преодоления сложного периода COVID-19 без дополнительных нерабочих дней
Популярное
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом