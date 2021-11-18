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Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО летают в 20 км от границ РФ

Андрей Аркадьев
16:33 18.11.2021
Глава государства также напомнил, что военная инфраструктура Альянса находится недалеко от российских границ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО летают на расстоянии 20 километров от российских границ. Об этом глава государства сообщил в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

«Что касается Черного моря, то последнее выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», - сказал президент.

Глава государства отметил, что в нашей стране очень хорошо помнят, как происходило расширение НАТО на Восток. По словам Путина, несмотря на то, что отношения между Россией и западными партнерами были уникальными и почти союзническими, предостережения Москвы по поводу расширения Альянса в восточном направлении были абсолютно проигнорированы.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры с полетом стратегических американских бомбардировщиков В-1В в сопровождении самолетов-дозаправщиков над Черным морем вблизи российских границ. Видео было снято из кабины истребителя морской авиации Су-30. Иностранные бомбардировщики сопровождали заправщики КС-135. Только когда самолеты развернулись, наши истребители вернулись на аэродром.

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