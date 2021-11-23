Шойгу заявил, что действия стратегических бомбардировщиков США у восточных рубежей РФ создают угрозу и для Китая

Стратегические бомбардировщики ВВС США значительно активизировались у границ РФ на востоке, летчики отрабатывают нанесение ракетных ударов, такие действия угрожают не только России, но и КНР. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три», - сказал глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, американские бомбардировщики отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара. Также министр отметил, что российские средства ПВО всегда засекали американские самолеты и принимались меры, позволяющие избежать инцидентов.