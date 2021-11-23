Шойгу сообщил о продлении соглашения о пусках баллистических ракет между РФ и КНР

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о продлении соглашения о пусках баллистических и космических ракет между Россией и Китаем.

«Пользуясь случаем, хочу сообщить вам, что мы завершили внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола о продлении срока действия российско-китайского межправительственного соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года», - сказал Шойгу на рабочей встрече с главой оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, которая была проведена в формате видеоконференции.

Шойгу добавил, что дальнейший обмен информацией между двумя странами поспособствует продолжению двустороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также это укрепит доверие в военной области между Россией и Китаем.

Шойгу подчеркнул, что факт продления соглашения говорит о высоком уровне доверия между двумя странами. Протокол соглашения подписан 15 декабря 2020 года в ходе видеоконференции между главами оборонных ведомств обеих стран.

Также Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов