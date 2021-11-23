Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу сообщил о продлении соглашения о пусках баллистических ракет между РФ и КНР

16:52 23.11.2021
Шойгу подчеркнул, что факт продления соглашения говорит о высоком уровне доверия между двумя странами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о продлении соглашения о пусках баллистических и космических ракет между Россией и Китаем. 

«Пользуясь случаем, хочу сообщить вам, что мы завершили внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола о продлении срока действия российско-китайского межправительственного соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года», - сказал Шойгу на рабочей встрече с главой оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, которая была проведена в формате видеоконференции. 

Шойгу добавил, что дальнейший обмен информацией между двумя странами поспособствует продолжению двустороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также это укрепит доверие в военной области между Россией и Китаем. 

Шойгу подчеркнул, что факт продления соглашения говорит о высоком уровне доверия между двумя странами. Протокол соглашения подписан 15 декабря 2020 года в ходе видеоконференции между главами оборонных ведомств обеих стран. 

Также Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:36 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о преодолении 50% коллективного иммунитета в РФ
17:36 Армия
Шойгу утвердил дорожную карту развития военного сотрудничества с китайским коллегой
17:04 Армия
Видео
Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ РФ
17:03 В стране и мире
Мурашко рассказал, что максимальный рост тяжелых случаев заболеваний COVID-19 отмечен в девяти регионах
16:57 В стране и мире
Собянин допустил возможность преодоления сложного периода COVID-19 без дополнительных нерабочих дней
Популярное
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.