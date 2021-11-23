Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки

17:28 23.11.2021
Шойгу отметил, что доверительные и дружеские отношения глав России и Китая гарантируют стабильность тандема двух стран, даже несмотря на пандемию. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил увеличение интенсивности совместной боевой подготовки России и Китая. 

«Наши Вооруженные силы взаимодействуют на земле, в море и воздухе. Количество мероприятий оперативной и боевой подготовки растет», - сказал Шойгу на рабочей встрече с главой оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, проведенной в формате видеоконференции. 

Шойгу отметил, что в этом году впервые на территории Китая были проведены оперативно-стратегические учения «Сибу/Взаимодействие - 2021».

Также глава Минобороны России назвал важными событиями совместное морское патрулирование с китайцами в Тихом океане, а также совместные полеты над Японским и Восточно-Китайским морями. 

«Важными событиями стали морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана и очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил России и бомбардировщиков Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в воздушном пространстве над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Сегодня подведем итоги этих мероприятий и обсудим планы на предстоящий год», - отметил Шойгу.

Шойгу предложил заслушать доклады главкомов ВМФ и ВКС России, а также командующих ВМС и ВВС Китая о результатах совместных патрулей. Он добавил, что доверительные и дружеские отношения глав России и Китая гарантируют стабильность тандема двух стран, даже несмотря на пандемию. 

«Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного сотрудничества между нашими странами. В сложной эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции, мы продолжаем плодотворно сотрудничать, стараясь придать совместным мероприятиям большую практическую направленность», - обратился Шойгу к Вэй Фэнхэ.

Предложив китайскому коллеге обменяться мнениями о перспективах военного сотрудничества в следующем году, Шойгу выразил уверенность в том, что встреча двух министров обороны послужит развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. 

Также Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ России. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:36 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о преодолении 50% коллективного иммунитета в РФ
17:36 Армия
Шойгу утвердил дорожную карту развития военного сотрудничества с китайским коллегой
17:04 Армия
Видео
Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ РФ
17:03 В стране и мире
Мурашко рассказал, что максимальный рост тяжелых случаев заболеваний COVID-19 отмечен в девяти регионах
16:57 В стране и мире
Собянин допустил возможность преодоления сложного периода COVID-19 без дополнительных нерабочих дней
Популярное
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.