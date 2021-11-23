Россия и Китай увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил увеличение интенсивности совместной боевой подготовки России и Китая.

«Наши Вооруженные силы взаимодействуют на земле, в море и воздухе. Количество мероприятий оперативной и боевой подготовки растет», - сказал Шойгу на рабочей встрече с главой оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ, проведенной в формате видеоконференции.

Шойгу отметил, что в этом году впервые на территории Китая были проведены оперативно-стратегические учения «Сибу/Взаимодействие - 2021».

Также глава Минобороны России назвал важными событиями совместное морское патрулирование с китайцами в Тихом океане, а также совместные полеты над Японским и Восточно-Китайским морями.

«Важными событиями стали морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана и очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил России и бомбардировщиков Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в воздушном пространстве над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Сегодня подведем итоги этих мероприятий и обсудим планы на предстоящий год», - отметил Шойгу.

Шойгу предложил заслушать доклады главкомов ВМФ и ВКС России, а также командующих ВМС и ВВС Китая о результатах совместных патрулей. Он добавил, что доверительные и дружеские отношения глав России и Китая гарантируют стабильность тандема двух стран, даже несмотря на пандемию.

«Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного сотрудничества между нашими странами. В сложной эпидемиологической обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции, мы продолжаем плодотворно сотрудничать, стараясь придать совместным мероприятиям большую практическую направленность», - обратился Шойгу к Вэй Фэнхэ.

Предложив китайскому коллеге обменяться мнениями о перспективах военного сотрудничества в следующем году, Шойгу выразил уверенность в том, что встреча двух министров обороны послужит развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Также Шойгу указал на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов