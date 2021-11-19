«Стратеги» над восточными морями: опубликовано видео российско-китайского авиапатруля
Опубликовано видео российско-китайского авиапатруля над Японским и Восточно-Китайским морями.
Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая провели уже третий совместный авиапатруль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Авиагруппа включала в себя два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских стратегических бомбардировщика «Хун-6к».
На отдельных этапах маршрута совместный авиапатруль сопровождали японские истребители. С российской стороны сопровождение обеспечивал истребитель Су-35С.
Совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и дальнейшего повышения уровня взаимодействия Вооруженных сил обеих стран. А также совершенствования возможностей по ведению совместных действий и укрепления глобальной стабильности.
Патруль проведен в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2021 год. Он не направлен против третьих стран.
Это не единственный патруль Дальней авиации за недавнее время. Сегодня, например, сообщалось, что ракетоносцы Ту-95МС пролетели над арктическими морями.
Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36.
Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. А именно такая дальность была необходима, для того чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.
Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.