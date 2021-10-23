Первый совместный патруль: кадры прохождения боевых кораблей РФ и КНР в Тихом океане

Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана.

Отряд состоялась из 10 кораблей. Россия была представлена силами Тихоокеанского флота: кораблем измерительного комплекса «Маршал Крылов», большими противолодочными кораблями «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий». От Китая были задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также корабль комплексного снабжения «Дунь Пин Ху».

«Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран», - заявили в Минобороны России.

В ходе патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели несколько тренировок. За время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль.

В начале этой недели в Японском море завершились совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие - 2021». В ходе тренировок, которые проходили с 14 по 17 октября, военнослужащие России и Китая выполнили более 20 боевых упражнений.