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СМИ: Байден собирается баллотироваться на второй срок в 81 год

Анна Касаткина
05:26 21.11.2021
По данным издания, окружение Байдена направляет усилия на то, чтобы убедить его сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме после 2024 года.
СМИ: Байден собирается баллотироваться на второй срок в 81 год
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году. В этом он и его ближайшее окружение заверили своих сторонников в последние дни, пишет The Washington Post.

По данным издания, окружение Байдена направляет усилия на то, чтобы убедить его сторонников в стремлении главы государства остаться на второй срок. Это происходит на фоне снижения рейтинга Байдена, а также разговоров о том, что он не сможет избираться из-за своего возраста - в 2024 году президенту исполнится 81 год.

«Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад этому», - сказал изданию друг Байдена, бывший сенатор и член Демократической партии Крис Додд.

Экс-губернатор Пенсильвании Эд Рэнделл при том отметил, что Байден не будет переизбираться, если «почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально».

Адвокат из Флориды Джон Морган, один из крупнейших спонсоров избирательной компании Байдена в 2020 году, сейчас задается вопросом, каким будет здоровье президента к новым президентским выборам, пишет издание. Некоторые демократы также скептически относятся к публичным заявлениям Байдена о намерении идти на второй срок, так это может делаться просто для того, что не ослабить его позиции.

В пятницу, 19 ноября, за день до своего 79-летия, Байден прошел медицинский осмотр. По словам личного врача президента Кевина О'Коннора, в последнее время у Байден усилился кашель и ухудшилась походка, его также лечат от ряда заболеваний, включая мерцательную аритмию и дивертикулеза, так называемой «болезни пенсионеров». В то же время медики назвали президента «активным 78-летним мужчиной», который способен исполнять свои обязанности без каких-либо ограничений.

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