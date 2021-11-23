Делегация МО РФ во главе с начальником инженерных войск Ставицким прибыла в Шри-Ланку

Делегация Минобороны России во главе с начальником инженерных войск РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким прибыла с в Шри-Ланку с официальным визитом.

Цель визита - обменяться опытом и ознакомиться с инженерными войсками Шри-Ланки. Также речь пойдет и о перспективах развития двухстороннего сотрудничества по линии инженерных войск.

Стороны обсудят подготовку военнослужащих Вооруженных сил Шри-Ланки в Международном противоминном центре Вооруженных Сил России и Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

Кроме этого, речь пойдет и об участии ланкийских военных в Армейских международных играх по линии инженерных войск. Это конкурсы «Открытая вода», «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

Российской делегации покажут порядок подготовки специалистов разминирования и материальную базу в учебных центрах Шри-Ланки.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка хочет укрепить военное сотрудничество с Россией.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов