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Делегация МО РФ во главе с начальником инженерных войск Ставицким прибыла в Шри-Ланку

13:00 23.11.2021
Стороны обсудят подготовку военнослужащих Вооруженных сил Шри-Ланки в Международном противоминном центре Вооруженных Сил России и Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.
Делегация МО РФ во главе с начальником инженерных войск Ставицким прибыла в Шри-Ланку
© Фото: Минобороны России
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Делегация Минобороны России во главе с начальником инженерных войск РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким прибыла с в Шри-Ланку с официальным визитом. 

Цель визита - обменяться опытом и ознакомиться с инженерными войсками Шри-Ланки. Также речь пойдет и о перспективах развития двухстороннего сотрудничества по линии инженерных войск. 

Стороны обсудят подготовку военнослужащих Вооруженных сил Шри-Ланки в Международном противоминном центре Вооруженных Сил России и Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

Кроме этого, речь пойдет и об участии ланкийских военных в Армейских международных играх по линии инженерных войск. Это конкурсы «Открытая вода», «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

Российской делегации покажут порядок подготовки специалистов разминирования и материальную базу в учебных центрах Шри-Ланки. 

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка хочет укрепить военное сотрудничество с Россией.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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