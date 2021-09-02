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Понтонеры из России «обуздали» Оку на конкурсе «Открытая вода» под Муромом

Валентина Пескова
Олег Лавров
22:32 02.09.2021
В решающем этапе самого масштабного конкурса Армейских Международных Игр участвовало по 50 человек от каждой команды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военные инженеры России и Белоруссии оперативно перевезли грузовики и танки на другой берег, навели переправу и отразили нападение условного противника на конкурсе «Открытая вода» АрМИ-2021 в районе города Муром.

Пословица «Семеро одного не ждут» здесь была явно не уместна. На соревнованиях целая команда из 50 человек ждет, пока пятерка инженерных разведчиков на резиновой лодке пройдет свой этап. Сначала они маневрируют между буями, затем высаживаются на берег, где производят разведку на наличие мин. Далее военные с миноискателями нейтрализуют растяжку.

Теперь створ на противоположном берегу чист. Первый этап эстафеты команды завершили почти синхронно. Далее в Оку заходят груженые плавающие гусеничные транспортеры. На паромно-мостовых машинах они переправляют грузовики на другую сторону реки. Сборная РФ выполнила задание и двинулась в обратный путь, но уже с грузом - танком весом в 45 тонн. Наши военные увеличивают отрыв. После того, как Т-72Б3 касается земли, арбитр дает зеленый свет для сброса звеньев понтонного парка.

Самая сложная и зрелищная часть программы - сборка сначала 60-тонных паромов, а затем - конструкции грузоподъемностью в 170 тонн. На этой платформе по участку реки шириной 400 м переправляют два танка и самоходную артиллерийскую установку. Россияне уложились в 44,22 минуты, отрыв от представителей Белоруссии составил 5 минут. Прямо на берегу медали нашим победителям вручил начальник Инженерных войск РФ Юрий Ставицкий.

Команды готовились к конкурсу две недели. Но в последние сутки уровень воды в Оке упал на 30 сантиметров и на створах появились дополнительные мели.

«Это нам не помешало. Мы уже створ свой изучили. Вчера была произведена разведка и мы знали, что и как будем делать», - объяснил участник сборной России Павел Халява.

Команды выступали на понтонных парках и катерах, недавно поступивших на вооружение в ВС РФ. Теперь об их приобретении задумываются и в инженерных войсках Белоруссии.

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