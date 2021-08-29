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Гонка на ИМР и укладка бревен: как прошел конкурс АрМИ «Инженерная формула» под Тюменью

Анатолий Бородкин
17:10 29.08.2021
Команда ЦВО РФ заняла высшую ступень пьедестала по завершению состязаний.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Тюменью военные инженеры обеспечили переброску техники через реку, играючи выстроили частокол из тяжеленных бревен и вырыли котлованы. В ход шли путепрокладчики, машины разграждения и плавающие транспортеры. После выполнения каждой задачи экипажи заезжали на пит-стоп и передавали друг другу эстафету. Так проходил финальный этап «Инженерной формулы».

В шахматном порядке пятидесятитонные инженерные машины разграждения сорвались со старта. Несмотря на солидный вес ИМРы буквально пролетели по ребрам колейного моста, уверенно войдя в повороты. Скорость была максимальная - 50 километров в час. Снизить ее нужно было только перед водными преградами.

После колейного моста экипажи инженерных машин разграждения ИМР-3 прошли брод. Здесь главное для механиков-водителей было - не допустить гидроудара, а затем, как можно быстрее, набрать скорость ведь впереди прямой участок трассы.

В финальной эстафете, сменяя друг друга, от каждой команды участвовали шесть различных военно-инженерных машин. Кроме спортивной дистанции - более чем два километра длиной, где подготовлены 22 препятствия - экипажи должны показать умение владеть своей техникой по профилю. Так, ИМР своей железной ладонью - захват-манипулятором - должен при помощи оператора уложить бревна в пеналы. С высоты птичьего полета кажется, что робот-ребенок играет со счетными палочками.

Затем эстафету передали машинам для отрывки котлованов МДК-3. Они были вторые на трассе. Их профиль - трехметровой роторной фрезой, «пропеллером Карлсона», прокопать траншею. Которую потом заровняет идущий следом экипаж путепрокладчика БАТ-2. Причем время на выполнение этих заданий давалось одинаковое - две минуты.

В финал «Инженерной формулы» вышли четыре команды. Дебютанты - специалисты из Египта, старожилы трассы - Белоруссия и Узбекистан, и дерзкие новички, сразу вырвавшиеся вперед, победители общероссийского этапа конкурса - инженеры Центрального военного округа.

Одна минута. Такова суммарная штрафная задолженность предыдущих этапах российской команды. Плавающий транспортер ПТС-2 выдержал паузу, а затем выгрузил «Урал» и направился на финишную прямую.

Гусеница к гусенице, каток к катку. Так всю дистанцию шли команды России, Узбекистана, и Белоруссии. Чуть отставали египтяне. В этом же порядке лучшие военные инженеры мира и финишировали. Вырвав полторы минуты у ближайших преследователей – Узбекистана, команда ЦВО взошла на высшую ступень пьедестала международной «Инженерной формулы».

Майор Дмитрий Тимочка, капитан нашей команды, рассказал после, что вместе с сослуживцами к ответственным соревнованиям готовились почти полгода. А последние две недели на полигоне в Тюмени пришлось тренироваться при аномальной жаре +35 градусов.

Командование инженерных войск подчеркивает, что результат конкурсантов из ЦВО будет высоко оценен.

А в следующем году на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища ждут еще больше новичков, желающих потеснить фаворитов с пьедестала. На «Инженерной формуле - 2022» ждут команды Венесуэлы, Лаоса и Вьетнама.

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