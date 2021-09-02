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Шри-Ланка хочет укрепить военное сотрудничество с Россией после АрМИ-2021

Тимур Шерзад
13:03 02.09.2021
Бригадный генерал выразил благодарность народу России, а также ее правительству и Вооруженным силам за теплый прием и прекрасную организацию Игр. Мероприятие, как отметил Рохан, организовано на высшем уровне. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Шри-Ланка хочет укрепить военное сотрудничество с Россией после АрМИ-2021. Об этом заявил член главной судейской коллегии Игр, бригадный генерал Шри-Ланки Бернард Рохан. 

«Армейские международные игры укрепляют военное сотрудничество между странами. Надеемся, что в будущем мы создадим крепкие дружественные отношения с Россией», – сказал Рохан на брифинге главной судейской коллегии АрМИ-2021 в парке «Патриот».

Он напомнил, что в этом году Шри-Ланка принимает участие в трех конкурсах Армейских международных игр. Это «Армия культуры», «Тактический стрелок» и «Снайперский рубеж». При этом, по его словам, стране первый раз удалось занять четыре первых места на различных этапах конкурса «Армия культуры».

«Уверены, что в следующем году мы лучше подготовимся к конкурсу и нам удастся одержать победу», – подчеркнул Рохан.

Бригадный генерал выразил благодарность народу России за теплый прием. Мероприятие, как отметил Рохан, организовано на высшем уровне. 

Также сообщается, что Монголия планирует принять у себя два конкурса АрМИ в следующем году. 

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