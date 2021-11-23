США вводят санкции против двух судов, связанных с «Северным потоком - 2»

Американские власти приняли решение о введении новых санкций, связанных с трубопроводом «Северный поток - 2». На этот раз их объектами стали два судна и одна компания, принимающие участие в реализации проекта.

О соответствующих мерах сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Такую информацию передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Государственного департамента США.

Ранее Германия временно приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток - 2». Причиной данных действий ФРГ объявила необходимость приведения оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG, в правовую форму, соответствующую германскому законодательству.

Позже власти ФРГ отметили, что запуск трубопровода может быть отложен до весны следующего года. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с технологической стороны запуску «Северного потока» ничего не препятствует и сроки теперь зависят от решения вопросов с сертификацией.