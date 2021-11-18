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В Германии допустили запуск «Северного потока - 2» весной 2022 года

Виктория Ивашечкина
16:48 18.11.2021
Ранее в СМИ появилась информация, что ввод трубопровода в эксплуатацию могут отложить до следующего из-за приостановки процесса сертификации.
В Германии допустили запуск «Северного потока - 2» весной 2022 года
© Фото: Газпром
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В Германии заявили о том, что запуск «Северного потока - 2» может быть перенесен на апрель-май 2022 год. Об этом рассказали представители Бундестага.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что ввод трубопровода в эксплуатацию могут отложить до марта 2022 из-за приостановки процесса сертификации. 

Несколькими днями ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока - 2».

В ведомстве сообщили, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности.

В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в введение немецкой дочки.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что технологически для запуска газопровода все готово. Однако, как подтвердил представитель Кремля, точные сроки начала эксплуатации зависят от формальностей с сертификацией.

Песков также подчеркнул, что компания Nord Stream 2 AG заинтересована в том, что газопровод запустили как можно быстрее.

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