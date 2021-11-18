В Германии допустили запуск «Северного потока - 2» весной 2022 года
В Германии заявили о том, что запуск «Северного потока - 2» может быть перенесен на апрель-май 2022 год. Об этом рассказали представители Бундестага.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что ввод трубопровода в эксплуатацию могут отложить до марта 2022 из-за приостановки процесса сертификации.
Несколькими днями ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока - 2».
В ведомстве сообщили, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности.
В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в введение немецкой дочки.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что технологически для запуска газопровода все готово. Однако, как подтвердил представитель Кремля, точные сроки начала эксплуатации зависят от формальностей с сертификацией.
Песков также подчеркнул, что компания Nord Stream 2 AG заинтересована в том, что газопровод запустили как можно быстрее.