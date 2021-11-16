Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока - 2»

ФРГ временно приостановила сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности. В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в введение немецкой дочки.

«Сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», - говорится в сообщении регулятора.

В ведомстве добавили, что процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность компании-«дочки», располагающейся в Германии.

Федеральное сетевое агентство Германии отметило, что заблаговременно уведомило Еврокомиссию, Минэнерго ФРГ и стороны процесса сертификации Nord Stream 2 о приостановке процедуры.

На данный момент строительство «Северного потока - 2» завершено. Ранее топ-менеджер компании «Газпром» Алексей Фиников рассказал, газопровод полностью готов к запуску.