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Песков ответил на вопрос о сроках запуска «Северного потока - 2»

Светлана Иванова
13:01 18.11.2021
Технологически к запуску газопровода все готово, начало эксплуатации зависит от сертификации, подчеркнул Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о сроках запуска «Северного потока - 2»
© Фото: "Газпром"
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Технологически для запуска «Северного потока – 2» все готово. При этом точные сроки начала эксплуатации зависят от формальностей с сертификацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «сейчас гадать по срокам - это дело неблагодарное».

«Сейчас гадать по срокам - это дело неблагодарное, и мы не хотели бы этого делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках начала поставки газа по трубопроводу.

Песков заверил, что компания выполняет все бюрократические и юридические формальности для процедуры сертификации.

«Дальше просто нужно ждать, когда это произойдет», - указал пресс-секретарь.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока - 2», заявив о необходимости реорганизации прав собственности оператора проекта Nord Stream 2 AG. От компании требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в введение немецкой дочки.

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