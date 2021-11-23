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Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха

Тимур Шерзад
07:10 23.11.2021
Сталинградский котел был первым для вермахта, когда соединение масштабов полевой армии отправилось в поход и не вернулось. Шестая армия Паулюса была уничтожена, но для Германии это было лишь начало в фатальной цепочке неудач.
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
© Фото: Красная Звезда
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23 ноября 1942 года завершилось окружение группировки Паулюса под Сталинградом. В котел попало около трехсот тысяч человек - как немцев, так и их союзников. Надвигавшаяся на шестую полевую армию катастрофа грозила стать беспрецедентной для вермахта. А ее глобальные последствия грозили обрушить все гитлеровское государство.

Поход за нефтью

Когда германская армия прорвала советский фронт на юге страны летом 1942 года и на всех парах неслась к нефтяным промыслам Кавказа, в немецких штабах еще не думали, каким камнем преткновения окажется Сталинград.
Конечные цели у наступающих по донским степям немцев были совсем другие. Не сумев овладеть Москвой осенью-зимой 1941 года, они отчаялись свалить противника ударами по голове. Вместо этого в Берлине решили попробовать отсечь ноги - и отобрать у Советского Союза нефть.

© Красная Звезда

Подавляющая ее часть в годы войны поступала с промыслов Кавказа и Закавказья. А без нефти большая война невозможна - с пустыми баками никуда не поедут танки, не полетят самолеты, не повезут снабжение грузовики.

Сталинград тут был важен для удержания фланга. Город на Волге, «подключенный» к речным коммуникациям страны, был бы хорошим плацдармом для удара по отвлеченным на кавказское направление немцам. Поэтому его следовало взять и построить там удобную, благодаря защите реки, оборону.

Крепость на Волге

Но как раз с овладением Сталинградом у немцев и начались проблемы. Позади, в раскаленной от палящего солнца степи, у них все шло хорошо. Город же оказался крепким орешком. К тому же, немцы сами разбомбили Сталинград, чем усложнили себе наступление. Продираться через окрасившиеся в цвет строительного мусора развалины было куда сложнее, чем наступать по улицам целого города. Стало труднее выявлять огневые точки, помечать цели для артиллерии и авиации, взаимодействовать между собой - в разрушенном городе с ориентирами все оказалось плохо.

© Красная Звезда

Поэтому немцы пытались взять Сталинград два с половиной месяца - с конца августа по середину ноября. Ситуацию обостряли постоянные контратаки РККА, часто сводившие усилия на нет. Причем красноармейцы пробовали фронт на прочность как изнутри города, так и снаружи, со стороны приволжских степей. В результате немцы не могли навалиться на Сталинград сразу большими силами.

А, пока Паулюс вяз в Сталинграде и пытался овладеть им отдельными, но недостаточно сильными ударами, Ставка готовила свой ход. Советский Союз, несмотря на тяжелейшее лето 1942 года, смог сформировать обширные резервы - обмундированные, вооруженные и обученные. И готовился применить их под Сталинградом.

В итоге стартовавшая в ноябре операция «Уран» закончилась для немцев грандиозным котлом на три сотни тысяч человек. Котлом, который поставил крест на шестой полевой армии. Котлом, который имел далеко идущие последствия.

Большая прореха

Во-первых, такого серьезного удара вермахт на тот момент не получал еще никогда. И немцы получили болезненный психологический удар. Им удалось морально воспрять после поражения под Москвой - тогда многие пророчили войскам Гитлера судьбу Великой армии Наполеона. Но немцам ценой огромных усилий удалось этого избежать.

Казалось, проклятие России преодолено, и они пережили зиму после вторжения, и вновь успешно наступают. Но поражение под Сталинградом ставило крест на этих иллюзиях.

Другим серьезным ударом был сам факт уничтожения 6-й армии Паулюса - одной из самых крупных по количеству людей и артиллерии во всем вермахте. Дело в том, что немцы, как агрессоры, имели возможность начать войну, когда им выгодно, готовыми и полностью отмобилизованными. 

© Красная Звезда

СССР, как жертва агрессии, был застигнут врасплох. Поэтому он спешно формировал новые соединения, а их еще только предстояло по-настоящему «сколотить» в крепкие, умелые и обстрелянные части. При этом потенциал для дальнейшей мобилизации у СССР был выше.

Поэтому для немцев потеря соединений ощущалась больнее, качество их дивизий с каждым ударом падало, а качество дивизий РККА возрастало. Когда из вермахта с кровью и мясом выдрали полнокровную армию Паулюса, это резко снизило количество крепких и обученных войск, и, соответственно, возможности Германии в целом. Это кровопускание запускало процесс домино - под Сталинградом советские войска уронили первую костяшку, которая потянет за собой все остальные.

Крушение планов

Но нанесенное под Сталинградом поражение отражалось не только на морали в войсках и количестве опытных солдат в вермахте. Не менее важнее был провал главной цели кампании 1942 года, провал того самого похода за нефтью.

Для немцев это был последний шанс победить на Восточном фронте, и вот почему. Советский Союз обладал большой оперативной глубиной, людскими резервами и промышленным потенциалом. Все это намертво закреплялось волей сражаться - Красная армия понимала, что воюет за существование не только государства, но и самого народа.

Советская промышленность была эвакуирована вглубь страны, и налаживала военное производство. РККА пополнялась новыми дивизиями, советские командиры и бойцы приобретали опыт боев, все лучше ориентируясь в обстановке. Чаши весов Восточного фронта клонились не в пользу вермахта. Время работало на Советский Союз.  

© Красная Звезда

Победить в такой войне немцы могли только внезапными ударами. Первый удар в 1941 году провалился - Москва, важнейший центр коммуникаций, осталась за советскими войсками. А после Сталинграда пришлось забыть и о нефти Кавказа.

Поэтому на границе 1942 и 1943 годов в войне случился необратимый перелом. После Сталинграда произошло еще множество жесточайших и масштабных сражений. Но выиграть войну после катастрофы 6-й армии Паулюса немцы бы уже не смогли никогда - и их судьбой стало только оттягивание неизбежного.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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