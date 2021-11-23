Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха

Сталинградский котел был первым для вермахта, когда соединение масштабов полевой армии отправилось в поход и не вернулось. Шестая армия Паулюса была уничтожена, но для Германии это было лишь начало в фатальной цепочке неудач.
23 ноября 1942 года завершилось окружение группировки Паулюса под Сталинградом. В котел попало около трехсот тысяч человек - как немцев, так и их союзников. Надвигавшаяся на шестую полевую армию катастрофа грозила стать беспрецедентной для вермахта. А ее глобальные последствия грозили обрушить все гитлеровское государство.
Поход за нефтью
Когда германская армия прорвала советский фронт на юге страны летом 1942 года и на всех парах неслась к нефтяным промыслам Кавказа, в немецких штабах еще не думали, каким камнем преткновения окажется Сталинград. Конечные цели у наступающих по донским степям немцев были совсем другие. Не сумев овладеть Москвой осенью-зимой 1941 года, они отчаялись свалить противника ударами по голове. Вместо этого в Берлине решили попробовать отсечь ноги - и отобрать у Советского Союза нефть.
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