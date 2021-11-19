Точка перелома: как 79 лет назад под Сталинградом пошел вспять ход Второй мировой войны

Минобороны России рассекретило уникальные документы о завершающем этапе Сталинградкой битвы и пленении фельдмаршала Паулюса. Ведомство запустило мультимедийный раздел, приуроченный к началу операции «Уран», итогом которой стал полный разгром немецкой армии.

Операция началась с залпов тысяч артиллерийских орудий, и именно этот день, 19 ноября, артиллеристы и ракетные войска отмечают как свой профессиональный праздник. О неизвестных страницах великой битвы - Виталий Никулин.

Эхо фронтовых дивизионных пушек над Мамаевым Курганом. «Выстрел памяти» дают легендарные 76-миллиметровые ЗИС-3. Тех, кто отмечает сегодняшнюю дату как личный праздник, остались единицы. Именно этот день, 19 ноября и стал переломным в Сталинградской битве.

«Нас тянуло биться! Идти вперед! Брать… немцев колотить», - поделился ветеран Великой Отечественной Владимир Ананьев.

Девятнадцатого ноября 1942-го командиру взвода истребительной противотанковой бригады Владимиру Ананьеву было двадцать. Но, 99-летний ветеран начало контрнаступления Красной армии под Сталинградом помнит, как сегодня.

«Утром нас построили и объявили: идем в наступление. Вот и все! И пошли!», - вспомнил Ананьев.

Контрнаступательная стратегическая операция под кодовым названием «Уран» заключалась в одновременном ударе трех фронтов: Юго-Западного, Сталинградского и Донского. РККА противостояли более миллиона немецко-румынских захватчиков группы армий «Б».

Соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов произошло 79 лет назад. В месте, где сегодня сливаются воды Волги и Дона, установлен монумент героям тех исторических событий. В камне у подножья памятника выбита надпись, говорящая о величии духа и сказочной крепости советских солдат в боях по окружению немецко-фашистских захватчиков.

В результате ураганной артподготовки, не знавшей примеров в истории РККА, блистательного оперативного наступления в окружении оказалось около 300 тысяч человек - отборные части вермахта и германские союзники.

«Немецкий генерал Йодль писал: "Грандиозный провал немецкой разведки был, пожалуй, в Сталинграде. Как мы могли не заметить передвижение огромного числа войск в степи?!"», - прокомментировал ведущий методист музея-заповедника «Сталинградская битва» Максим Насекин.

В музее-панораме «Сталинградская битва» контрнаступлению посвящен целый зал. Фото и личные вещи четырех десятков Героев Советского Союза, карты-схемы операций, оружие, документы.

Спустя почти 80 лет открываются новые детали - Министерство обороны публикует уникальные документы об операции «Уран». В том числе и секретные. Журналы боевых действий, фотографии, на которых запечатлены герои Сталинграда и сам разрушенный город. Дневники НКВД о наблюдении и беседах с высокопоставленными пленными и подробностями их сдачи. В мультимедийном разделе «Сталинградский перелом» впервые представлен полный текст ультиматума генералу Паулюсу.

«Всему личному составу сдававшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие. При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность», - говорилось в ультиматуме.

Ответа на ультиматум в установленный срок не последовало. И как следует из представленных среди документов донесений советских парламентеров, отправленных с предложением сложить оружие, немцы никого к своим позициям не подпускали. Доставить ультиматум Паулюсу с первой попытки не удалось.

«У самого переднего края снайперский обстрел заставил нас залечь за маленький бруствер, откуда мы продолжали давать сигналы трубой и флагом… Мины ложились точно, и мы вынуждены были скрыться в землянку боевого охранения», - говорится в советском донесении.

Немецкое командование сдаваться и не планировало. В тексте перехваченной радиограммы все тот же Паулюс приказывает подчиненным любыми средствами, вплоть до расстрелов, добиться прекращения разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров.

Особое значение в подборке имеет рукописное донесение командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Рокоссовского о пленении Паулюса. Есть и другие интересные документы. Например, рисунок панорамы боя по разгрому и пленению остатков гитлеровцев в Сталинграде. В нем мы видим здание универмага, где в подвале находился штаб Паулюса.

Он находился в небольшой комнатке. В подвальном помещении. И очень интересная ремарка в документе, что там находились кровать, стол, пианино, награбленные у советских людей.

Все документы представлены широкому кругу пользователей на сайте Министерства обороны в разделе «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход войны». Подтверждением такому монументальному заголовку могут послужить рассекреченные слова Паулюса о действиях советских войск: «Все это войдет в военную историю, как блестящий пример оперативного искусства противника».