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Операция «Уран»: Минобороны опубликовало архивные документы о сражении под Сталинградом

Ян Брацкий
00:00 19.11.2021
Публикация документов из фондов Центрального архива Минобороны России об окружении и разгроме немецко-фашисткой группировки под Сталинградом направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов и на противодействие фальсификациям истории.
Операция «Уран»: Минобороны опубликовало архивные документы о сражении под Сталинградом
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России запустило мультимедийный историко-познавательный раздел, приуроченный к началу Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран». 19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов приступили к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Уже к 23 ноября оперативное окружение было завершено, а 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тысяч человек была полностью разгромлена. В плен были взяты свыше 90 тысяч солдат и офицеров вермахта, в том числе командующий немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс со всем своим штабом.

© Минобороны России

Гитлеровская армия с огромными для нее потерями была отброшена от Волги и Дона на сотни километров. Этот триумф Красной Армии и советского военного оперативного искусства положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.

Минобороны России в ознаменование 79-й годовщины со дня начала Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Сталинградский перелом. Битва изменившая ход Великой войны». В нем представлены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, раскрывающие завершающий эпизод Сталинградской битвы - разгром немецко-фашистской группировки и пленение командующего генерал-фельдмаршала Паулюса.

Впервые широкому кругу пользователей представлен полный текст ультиматума на русском и немецком языках. Документ был подготовлен еще в начале января командованием Донского фронта, стремившимся избежать лишних потерь, когда уже отчетливо было видно, что под Сталинградом Красную Армию не одолеть. Кроме того, в разделе представлены страницы журнала боевых действий Донского фронта, отчеты и донесения командования Красной Армии о капитуляции фашистов, стенограмма беседы командующего 64-й армией генерал-лейтенанта Михаила Шумилова с плененным Фридрихом Паулюсом, отчет-дневник оперативного сотрудника НКВД о нахождении немецких генералов в советском плену, а также ряд фотодокументов Донского фронта, запечатлевших капитуляцию фашистских войск.

© Минобороны России

Раздел открывает текст ультиматума командующему немецкой группировкой за подписью представителя Ставки ВГК генерал-полковника артиллерии Николая Воронова и командующего войсками Донского фронта генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского.

«Всему личному составу сдававшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие. При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность», - говорится в документе.

Советское командование ожидало ответ на этот ультиматум к 15 часам 9 января, но его не получило. Таким образом, боевые действия продолжились. О том, как передавался этот документ немецкому командованию, в деталях рассказывает опубликованное в разделе сообщение члена парламентерской группы старшего инструктора 7-го отдела политуправления Донского фронта капитана Николая Дятленко, который находился в делегации в качестве переводчика. Первая попытка пробраться к немцам и передать ультиматум оказалась неудачной.

«У самого переднего края снайперский обстрел заставил нас залечь за маленький бруствер, откуда мы продолжали давать сигналы трубой и флагом. Затем немецко-фашистские войска открыли минометный огонь. Мины ложились точно, и мы вынуждены были скрыться в землянку боевого охранения», - вспоминал автор донесения.

На следующий день группа смогла подойти к позициям гитлеровцев, и навстречу к ней вышел обер-лейтенант. Затем парламентеров с завязанными глазами проводили до штаба, находящегося на данном участке немецкого подразделения. Однако пройти дальше и передать ультиматум немецкому командованию советские офицеры не смогли.

«Мой начальник приказал мне вас дальше не сопровождать, пакета не принимать, а, придерживаясь международных правил, проводить обратно, возвратить оружие и обеспечить безопасность возвращения к своим войскам», - сообщил тогда красноармейцам сопровождавший их обер-лейтенант.

Советское командование, осуществляя ликвидацию окруженной группировки, пыталось сделать это без лишнего кровопролития, раз за разом предлагая фашистскому командованию начать переговоры.

© Минобороны России

Так, еще в декабре 1942 года командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Андрей Еременко предъявил генералу танковых войск Фридриху Паулюсу следующий ультиматум.

«Генерал. В случае, если мое предложение не будет принято, на Вас падет ответственность за гибель многих тысяч солдат и офицеров, судьба которых вверена Вам. Вместе с тем, ставлю Вас в известность, что при неполучении удовлетворительного ответа от Вас, я вынужден буду вступить в переговоры непосредственно с командирами вверенных Вам дивизий и полков», - сообщал Еременко.

Однако, как свидетельствует опубликованный текст перехваченной радиограммы, немецкое командование, лишь бы потешить собственную гордыню, решило не считаться ни с какими потерями и жертвами. Паулюс приказал.

«Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами, вплоть до расстрелов, добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров. Строжайше вменить в обязанность всем офицерам и солдатам безусловное выполнение особого приказа фюрера», - заявлял доведенный до отчаянья Паулюс.

Представленное в разделе телеграфное донесение Главному политуправлению РККА сообщает о другом приказе Паулюса, в котором немецкий военачальник пытался убедить своих подчиненных в том, что «кто сдается в плен, тот никогда больше не увидит своих близких».

© Минобороны России

Были неудачными и переговоры, состоявшиеся незадолго до полного разгрома немецко-фашистских войск, что подтверждается боевым донесением командующего Донским фронтом от 27 января 1943 года начальнику Генерального штаба Красной Армии. В этом документе сказано, что состоялась встреча между представителями 57-й армии Донского фронта и командования окруженных, на которой немецкий офицер заявил, что «так как до сих пор генералом Паулюсом не получено указаний от Гитлера, он переговоры вести отказывается».

«В связи с отказом командующего 6-й немецкой армии от сдачи в плен войскам Донского фронта было приказано возобновить боевые действия по выполнению прежней задачи - полного уничтожения окруженной группировки противника», - говорилось в тексте донесения.

Несмотря на упорное нежелание немецкого командующего сложить оружие, его подчиненные, видя свое безвыходное положение, сдавались. Так, в справке о процессе капитуляции окруженных и разгромленных под Сталинградом немецких войск сообщается, что уже 25 января капитулировала 297-я немецкая пехотная дивизия в составе около 1200 человек; 26 января сдался советским войскам полк связи (800 человек); 27-го числа сдалась 44-я пехотная дивизия в количестве 2250 солдат, - и так ежедневно до полного разгрома и капитуляции. В другой справке, о моральном состоянии противника, отмечается полное крушение надежд гитлеровцев на какой-либо благоприятный исход.

«Но теперь, когда прошел месяц с момента завершения окружения и надежда на помощь рушится, солдатские массы начинают осознавать свое безвыходное положение. Это находит свое выражение в увеличении количества пленных и в добровольном переходе на нашу сторону немецких солдат и унтер-офицеров небольшими группами, чего ранее не отмечалось», - говорилось в справке.

Опубликованная в разделе оперативная сводка штаба 64-й армии от 31 января 1943 года свидетельствует об обстоятельствах попадания самого Паулюса в плен.

«Продолжая уничтожение окруженной группировки противника части армии утром 31.01.43 окружили штаб 6-й немецкой армии, расположенный в здании исполкома. После этого по предложению командующего 6-й армии немцев генерал-фельдмаршала фон Паулюса (звание «генерал-фельдмаршал» он получил 30 января 1943 года – прим. ред.) начались переговоры о капитуляции южного кольца г. Сталинград», - отмечалось в оперативной сводке.

В разделе представлены документы с подробностями сдачи в плен фашистского военачальника, которые представлены в опубликованном кратком описании пленения штаба 6-й немецкой армии.

«В 6:00 31.1.43 года, во время перестрелки с охраной фон Паулюса, из подвала универмага вышел личный адъютант фон Паулюса - полковник Адам, который при немедленном пленении его заявил, что немецкое командование желает вести переговоры с нашим командованием», - сказано в бумагах.

Как указывается в документе, на переговорах самого фельдмаршала не было, и немецкая делегация была представлена генералами Шмидтом и Роске, которые командовали группировками немецкой армии, разделенными на две части в результате советского контрнаступления.

© Минобороны России

За подвиги в ходе Сталинградской битвы медалями и орденами были награждены десятки тысяч воинов Красной Армии, 112 из которых стали Героями Советского Союза. В разделе также представлен Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 21 красноармейца и командира - парламентеров, в разное время отправлявшихся с ультиматумами к окруженным немецким войскам. 

Помимо отчетов, донесений, различных сообщений в разделе опубликованы уникальные фотографии времен войны из журнала боевых действий Донского фронта. На этих снимках изображены герои Сталинграда и немецкие военнопленные.

Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому во всей Второй мировой войне, выявила возросшие возможности Красной Армии и обогатила ее огромным опытом по уничтожению крупных группировок противника. Благодаря едино спланированным между собой оборонительной и наступательной операциям советское командование смогло перехватить стратегическую инициативу и разгромить под Сталинградом около четверти всех фашистских сил, действующих на советско-германском фронте.

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