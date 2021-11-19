МО РФ впервые показало полный текст ультиматума Паулюсу в январе 1943 года

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О том, как документ передавался немецкому командованию, рассказывается в донесении члена парламентерской группы, старшего инструктора 7-го отдела политуправления Донского фронта капитана Николая Дятленко, который находился в делегации в качестве переводчика. Его сообщение также представлено в разделе на сайте МО РФ.

Как писал Дятленко, первая попытка пробраться к немцам и передать ультиматум оказалась неудачной.

«У самого переднего края снайперский обстрел заставил нас залечь за маленький бруствер, откуда мы продолжали давать сигналы трубой и флагом. Затем немецко-фашистские войска открыли минометный огонь. Мины ложились точно, и мы вынуждены были скрыться в землянку боевого охранения», - вспоминал он.

На следующий день группа смогла подойти к позициям гитлеровцев, и навстречу к ней вышел обер-лейтенант. Парламентеров с завязанными глазами проводили до штаба, находящегося на данном участке немецкого подразделения. Однако пройти дальше и передать ультиматум командованию советские офицеры не смогли.

«Мой начальник приказал мне вас дальше не сопровождать, пакета не принимать, а, придерживаясь международных правил, проводить обратно, возвратить оружие и обеспечить безопасность возвращения к своим войскам», - сказал тогда красноармейцам сопровождающий.

К ликвидации и окружению немецко-фашистских войск под Сталинградом войска Юго-Западного и Донского фронтов приступили 19 ноября 1942 года. Спустя четыре дня оперативное окружение было завершено. Советское командование, осуществляя ликвидацию окруженной группировки, пыталось сделать это без лишнего кровопролития, раз за разом предлагая фашистскому командованию начать переговоры. Однако гитлеровцы неизменно отказывались от капитуляции, не считаясь с собственными потерями и жертвами.

В результате 2 февраля 1943 года группировка противника численностью более 300 тысяч человек была полностью разгромлена. В плен взяли свыше 90 тысяч солдат и офицеров вермахта, в том числе командующего немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршала Паулюса со всем его штабом.

Гитлеровская армия с огромными для нее потерями была отброшена от Волги и Дона на сотни километров. Этот триумф Красной Армии и советского военного оперативного искусства положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.