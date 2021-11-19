МО РФ впервые показало полный текст ультиматума Паулюсу в январе 1943 года
Полный текст советского ультиматума о капитуляции командующему немецко-фашисткой группировкой генерал-фельдмаршалу Фридриху Паулюсу от 8 января 1943 года впервые опубликовало Минобороны России. Уникальный документ представлен в мультимедийном историко-познавательном разделе «Сталинградский перелом. Битва изменившая ход Великой войны», посвященном началу Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран».
Текст ультиматума на русском и немецком языках, адресованного Паулюсу генералом-полковником артиллерии Николаем Вороновым и командующим войсками Донского фронта генералом-лейтенантом Константином Рокоссовским, впервые представлен широкой общественности. Готовя документ, командование Донского фронта стремилось избежать лишних потерь, так как уже отчетливо было видно, что под Сталинградом Красную Армию не одолеть.
«Всему личному составу сдававшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие. При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение вы будете нести ответственность», - говорится в тексте ультиматума.
Ответа советское командование ждало к 15 часам 9 января 1943 года, однако так его и не получило. В результате боевые действия продолжились.