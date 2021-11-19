Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

МО РФ впервые показало полный текст ультиматума Паулюсу в январе 1943 года

Анна Касаткина
03:00 19.11.2021
Документ на русском и немецком языках представлен в мультимедийном проекте, посвященном началу Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран».
МО РФ впервые показало полный текст ультиматума Паулюсу в январе 1943 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Полный текст советского ультиматума о капитуляции командующему немецко-фашисткой группировкой генерал-фельдмаршалу Фридриху Паулюсу от 8 января 1943 года впервые опубликовало Минобороны России. Уникальный документ представлен в мультимедийном историко-познавательном разделе «Сталинградский перелом. Битва изменившая ход Великой войны», посвященном началу Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран».

Текст ультиматума на русском и немецком языках, адресованного Паулюсу генералом-полковником артиллерии Николаем Вороновым и командующим войсками Донского фронта генералом-лейтенантом Константином Рокоссовским, впервые представлен широкой общественности. Готовя документ, командование Донского фронта стремилось избежать лишних потерь, так как уже отчетливо было видно, что под Сталинградом Красную Армию не одолеть.

«Всему личному составу сдававшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие. При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение вы будете нести ответственность», - говорится в тексте ультиматума.

Ответа советское командование ждало к 15 часам 9 января 1943 года, однако так его и не получило. В результате боевые действия продолжились.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

О том, как документ передавался немецкому командованию, рассказывается в донесении члена парламентерской группы, старшего инструктора 7-го отдела политуправления Донского фронта капитана Николая Дятленко, который находился в делегации в качестве переводчика. Его сообщение также представлено в разделе на сайте МО РФ.

Как писал Дятленко, первая попытка пробраться к немцам и передать ультиматум оказалась неудачной.

«У самого переднего края снайперский обстрел заставил нас залечь за маленький бруствер, откуда мы продолжали давать сигналы трубой и флагом. Затем немецко-фашистские войска открыли минометный огонь. Мины ложились точно, и мы вынуждены были скрыться в землянку боевого охранения», - вспоминал он.

На следующий день группа смогла подойти к позициям гитлеровцев, и навстречу к ней вышел обер-лейтенант. Парламентеров с завязанными глазами проводили до штаба, находящегося на данном участке немецкого подразделения. Однако пройти дальше и передать ультиматум командованию советские офицеры не смогли.

«Мой начальник приказал мне вас дальше не сопровождать, пакета не принимать, а, придерживаясь международных правил, проводить обратно, возвратить оружие и обеспечить безопасность возвращения к своим войскам», - сказал тогда красноармейцам сопровождающий.

К ликвидации и окружению немецко-фашистских войск под Сталинградом войска Юго-Западного и Донского фронтов приступили 19 ноября 1942 года. Спустя четыре дня оперативное окружение было завершено. Советское командование, осуществляя ликвидацию окруженной группировки, пыталось сделать это без лишнего кровопролития, раз за разом предлагая фашистскому командованию начать переговоры. Однако гитлеровцы неизменно отказывались от капитуляции, не считаясь с собственными потерями и жертвами.

В результате 2 февраля 1943 года группировка противника численностью более 300 тысяч человек была полностью разгромлена. В плен взяли свыше 90 тысяч солдат и офицеров вермахта, в том числе командующего немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршала Паулюса со всем его штабом.

Гитлеровская армия с огромными для нее потерями была отброшена от Волги и Дона на сотни километров. Этот триумф Красной Армии и советского военного оперативного искусства положил начало коренному перелому не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне в целом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:53 В стране и мире
Видео
Голикова заявила, что индексация социальных выплат затронет 16 миллионов россиян
21:35 В стране и мире
В Госдуме рассмотрят поправки по МРОТ и прожиточному минимуму до 24 ноября
20:48 Армия
Видео
Шойгу оценил важность вклада журналистов в успехи Вооруженных сил
17:30 Армия
Видео
Самолеты ВТА РФ с эвакуируемыми гражданами покинули Афганистан
19:42 В стране и мире
Видео
Путин пообещал россиянам рост соцвыплат на фоне индексации прожиточного минимума и МРОТ
Популярное
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.